Il sistema dei nuraghi, tra Borore ed Aidomaggiore

STINTINO - Si compone di due domus de janas, una tomba dei giganti, una necropoli ed un villaggio nuragico: è l'area archeologica di Benezziddo, nel territorio comunale di Aidomaggiore. Nella conferenza dal titolo "L'area archeologica ed il nuraghe Benezziddo nel sistema dei nuraghi tra Borore ed Aidomaggiore", in programma sabato 25 agosto, al Mut di Stintino, l'archeologo Martino Manconi presenterà alcuni rilievi inediti dei monumenti che fanno parte dell'area. Parlerà, inoltre, del sistema di relazione del nuraghe Benezziddo con il paesaggio e con i vicini complessi nuragici.