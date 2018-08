Condividi | S.O. 19:20 In assenza del consigliere comunale Michele Pais, la coordinatrice algherese della Lega avrebbe voluto prendere la parola nel corso della Commissione consiliare svoltasi all´Ostello, così come avvenuto per la deputata del M5S, Paola Deiana, presente a Fertilia Anziani, Vaccaro censurata: polemiche



ALGHERO - Nessuno strappo al regolamento. Così la coordinatrice della Lega di Alghero Giorgia Vaccaro, presente all'ex Ostello di Fertilia in occasione della riunione congiunta della Quarta e Quinta Commissione consiliare in "sostituzione" di Michele Pais (assente), nonostante la sua richiesta non ha avuto la parola dai due presidenti.



Un fatto che non deve essere stato digerito benissimo dalla rappresentante di Salvini in città, tanto che, informato del fatto, il coordinatore provinciale nord Sardegna Giovanni Nurra si scaglia contro il sindaco Mario Bruno (in realtà i lavori erano presieduti dai presidenti Carta e Nonne) reo, a suo dire, di aver fatto intervenire nella discussione l'Onorevole Deiana, che come la Vaccaro è esterna al Consiglio comunale. «Il buonsenso avrebbe voluto che anche Giorgia Vaccaro avesse potuto parlare - tuona Nurra - ma sappiamo che questa Giunta e questo sindaco ne sono sprovvisti».



Secondo il coordinatore provinciale, la Lega avrebbe voluto chiedere delucidazioni sul bando di cui era oggetto l'Ostello (annullato dall'Amministrazione per cause di forza maggiore). «Caro sindaco, avremmo potuto dialogare pacificamente stamattina, avrebbe potuto rispondere alle nostre domande, affrontare la nostra coordinatrice, ma ha preferito come sempre poter parlare da solo per godere del suono della sua voce», conclude Giovanni Nurra.



