Una giovanissima paziente è stata trasferita con l'elicottero di stanza ad Olbia dal Reparto di Pediatria del San Michele di Cagliari all´Unità spinale del Niguarda di Milano Elisoccorso: 12enne trasferita da Cagliari a Milano



CAGLIARI – Una 12enne è stata trasferita con l’elicottero di stanza ad Olbia dal Reparto di Pediatria del San Michele di Cagliari all'Unità spinale del Niguarda di Milano. La piccola paziente, affetta da tetraplegia postraumatica, è stata trasportata da Cagliari ad Olbia con l'elicottero di stanza alla base di Elmas e da qui trasferita sull'elicottero della base olbiese, velivolo in grado di compiere il tragitto per Milano.



L'elisoccorso si è mosso da Cagliari alle 8.47 per arrivare ad Olbia alle 9.47 e ripartire alla volta di Milano alle 10.17. L'arrivo nel capoluogo lombardo è avvenuto alle 12.31.