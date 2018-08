Condividi | Red 9:48 Il maestro, pluricampione mondiale, sabato terrà uno stage aperto: dalle 15 alle 18, di kumite agonistico, aperto a tutti; dalle 18 alle 19, preagonistico per bambini di età dai cinque anni in su Karate: Loris Comparin ad Alghero



ALGHERO – Sabato 25 agosto, il maestro Loris Comparin, pluricampione mondiale di karate, terrà ad Alghero uno stage aperto a tutti, dalle 15 alle 18, di kumite agonistico; dalle 18 alle 19, preagonistico per bambini di età dai cinque anni in su. Per ulteriori informazioni, si può contattare il Centro Bene essere Alghero, telefonando al 335/7671675.



