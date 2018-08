Condividi | Red 9:16 Domenica all´insegna dello sport e della buona musica. Il 26 agosto, Exploralghero, in collaborazione con Kayak avventura Alghero, propone una giornata dedicata al mondo del kayak Sere d´estate al Parco: in canoa a Tramariglio



ALGHERO - Domenica all'insegna dello sport e della buona musica. Il 26 agosto, Exploralghero, in collaborazione con Kayak avventura Alghero, propone una giornata dedicata al mondo del kayak. Il ritrovo è in programma alle 9 a Casa Gioiosa, la sede del Parco di Porto Conte, e partenza per l'escursione in canoa per esperti.



Alle 14.30, battesimo della canoa nella rada di Tramariglio e brevi escursioni lungo costa. Alle 18, degustazioni a base di prodotti del marchio del Parco realizzata dalla società Su Brasceri ed accompagnamento musicale dei Cinnamon tree. Durante l'intera giornata, sarà possibile visitare i musei multimediali di Casa Gioiosa.



Il costo della visita ai musei e l'aperitivo è di 10euro. 10euro anche il costo dell'escursione (se con propria canoa), sennò, ci sono anche i 15euro per il noleggio della canoa. Per ulteriori informazioni o prenotazioni, si può telefonare ad ExplorAlghero (331/3400862 o 079/942111, dalle 9 alle 19) o a Kayak avventura Alghero (338/3651517), oppure inviare una e-mail agli indirizzi web info@exploralghero.it o infokayakavventura@tiscali.it.