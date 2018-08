Condividi | Red 8:38 A partire da lunedì, il Settore Infrastrutture della mobilità del Comune procederà alla fresatura ed alla posa del tappetino bituminoso in Viale Mameli (da Piazza Porrino a Viale San Francesco), Viale San Francesco, Via Garavetti e Via De Gasperi Cantieri aperti a Sassari



SASSARI - Anche ad agosto proseguono i lavori di rifacimento e messa in sicurezza del manto stradale di alcune vie della città. A partire da lunedì 27 agosto, il Settore Infrastrutture della mobilità del Comune di Sassari procederà alla fresatura ed alla posa del tappetino bituminoso in Viale Mameli (da Piazza Porrino a Viale San Francesco), Viale San Francesco, Via Garavetti e Via De Gasperi. I cantieri sono coordinati con quelli per la posa della fibra di Open fiber, che ha appena completato il proprio intervento nella zona.