Arrivano i personaggi della fantasia Masha e Orso nella piazza Umberto I. Domani, venerdì 24 agosto alle 21.30 il laboratorio delle favole farà compagnia ai bambini Mascha e Orso in tour: circo cartoni a Porto Torres



PORTO TORRES - Arrivano i personaggi della fantasia Masha e Orso nella piazza Umberto I. Domani, venerdì 24 agosto alle 21.30 il laboratorio delle favole farà compagnia ai bambini. L’iniziativa nasce dall’esigenza di togliere l’utilizzo degli animali dal circo, sostituendoli con i personaggi più famosi e amati del mondo dei cartoni animati.



