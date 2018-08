Condividi | Red 9:41 Si rinnova domenica la devozione al Santo. Il Simulacro sarà portato in processione dai soci dell’Associazione nazionale marinai d’Italia ed attraverserà le vie del quartiere algherese. Al rientro, la Santa Messa celebrata dal vescovo Sant´Agostino: processione e Santa Messa



ALGHERO - Il quartiere algherese di Sant'Agostino si sta preparando all'evento che forse più di altri caratterizza la popolosa comunità: i festeggiamenti in onore del Santo che da il nome al rione. Visto che la ricorrenza cade di martedì 28 agosto, ed essendo in settimana, i riti vengono anticipata a domenica 26,alle 18.30, data nella quale sarà rinnovato il rito della devozione a Sant'Agostino vescovo.



La processione con il Simulacro del Santo, portato dai soci dell’Associazione nazionale marinai d’Italia, attraverserà le vie del quartiere. Prevista la partecipazione della Banda musicale Antonio Dalerci, dei gremi cittadini con le loro bandiere e stendardi, delle autorità civili, religiose ed i devoti al vescovo della Chiesa cattolica.



Al rientro della processione, nello spazio interno della casa di riposo di Sant'Agostino, sarà celebrata la Santa Messa dal vescovo della Diocesi Alghero-Bosa Mauro Maria Morfino e da don Giuseppe Curcu, parroco del Santissimo Nome di Gesù. Triduo: da sabato 25 a lunedì 27, Santa Messa tutti i giorni alle 17.30 nella Chiesa di Sant’Agostino. Commenti ALGHERO - Il quartiere algherese di Sant'Agostino si sta preparando all'evento che forse più di altri caratterizza la popolosa comunità: i festeggiamenti in onore del Santo che da il nome al rione. Visto che la ricorrenza cade di martedì 28 agosto, ed essendo in settimana, i riti vengono anticipata a domenica 26,alle 18.30, data nella quale sarà rinnovato il rito della devozione a Sant'Agostino vescovo.La processione con il Simulacro del Santo, portato dai soci dell’Associazione nazionale marinai d’Italia, attraverserà le vie del quartiere. Prevista la partecipazione della Banda musicale Antonio Dalerci, dei gremi cittadini con le loro bandiere e stendardi, delle autorità civili, religiose ed i devoti al vescovo della Chiesa cattolica.Al rientro della processione, nello spazio interno della casa di riposo di Sant'Agostino, sarà celebrata la Santa Messa dal vescovo della Diocesi Alghero-Bosa Mauro Maria Morfino e da don Giuseppe Curcu, parroco del Santissimo Nome di Gesù. Triduo: da sabato 25 a lunedì 27, Santa Messa tutti i giorni alle 17.30 nella Chiesa di Sant’Agostino.