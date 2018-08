Condividi | Red 9:17 Oggi, la notte si tinge di giallo con “Dall´altra parte del mare”, il festival organizzato dall´Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano ed il sostegno dell´Asessorato regionale al Turismo, della Fondazione Alghero, dell´Amministrazione comunale e dell´Istituto Treccani Ad Alghero, la notte noir



ALGHERO – Oggi (venerdì), la notte di Alghero si tinge di giallo con “Dall'altra parte del mare”, il festival organizzato dall'Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano ed il sostegno dell'Asessorato regionale al Turismo, della Fondazione Alghero, dell'Amministrazione comunale e dell'Istituto Treccani. Aprirà la serata, alle 21, Giampaolo Simi che, accompagnato dal giornalista Massimo Bordin, presenterà il suo nuovissimo romanzo “Come una famiglia”. Simi ha pubblicato “Il corpo dell’inglese” (2004) e “Rosa elettrica” (2007). I suoi libri hanno ricevuto vari premi e sono stati tradotti in Francia (nella “Série noire” di Gallimard e presso Sonatine) ed in Germania (Bertelsmann). Ha collaborato come soggettista e sceneggiatore alle fiction “Ris”, “Ris Roma” e “Crimini”. Con Sellerio ha pubblicato “Cosa resta di noi” (Premio Scerbanenco 2015), “La ragazza sbagliata” (Premio Chianti 2018) e “Come una famiglia” (2018).



Alle 21.50, sarà la volta della grande giallista francese Dominique Manotti, che converserà con Paola Cadeddu del suo romanzo “Le mani su Parigi”. Animeranno la presentazione le letture di Emma Gobbato. Manotti è stata una militante politica e sindacale, ed insegna Storia economica all’università. Dal 1995, con l’intento esplicito di continuare il suo impegno sociale per altre vie, ha scritto una decina di noir con al centro cospirazioni economico-finanziarie. In Francia, ha ottenuto i principali premi letterari per il giallo: il Prix Mystère de la critique (2002 e 2007) ed il Grand prix de la Littérature policière (2011). Con questa casa editrice, ha pubblicato “Oro nero” (2015), “Il sentiero della speranza” (2016) e “Le mani su Parigi” (2017).



La serata si chiuderà alle 22.50, con il magistrato e scrittore Giancarlo De Cataldo, che presenterà al pubblico algherese, con Emiliano Di Nolfo, “L'agente del caos"” (Einaudi Stile libero). De Cataldo è nato a Taranto e vive a Roma. Per Einaudi Stile libero ha pubblicato “Teneri assassini” (2000), “Romanzo criminale” (2002 e 2013), “Nero come il cuore” (2006, il suo romanzo di esordio), “Nelle mani giuste” (2007), “Onora il padre. Quarto comandamento” (2008), “Il padre e lo straniero” (2010); con Mimmo Rafele, “La forma della paura” (2009); “Trilogia criminale” (2009); “I traditori” (2010); con Andrea Camilleri e Carlo Lucarelli, “Giudici” (2011); “Io sono il Libanese” (2012 e 2013); con Massimo Carlotto e Gianrico Carofiglio, “Cocaina” (2013); “Giochi criminali” (2014, con Maurizio de Giovanni, Diego De Silva e Carlo Lucarelli); “Nell'ombra e nella luce” (2014); con Carlo Bonini, “Suburra” (ultima edizione, Sl 2017) e “La notte di Roma” (2015); con Steve Della Casa e Giordano Saviotti, la graphic novel “Acido fenico” (2016); nel 2018, ha pubblicato “L'agente del caos”. Inoltre, ha curato le antologie “Crimini” (2005) e “Crimini italiani” (2008). Suoi racconti compaiono anche nelle antologie “The Dark side” (2006) ed “Omissis” (2007). Dopo la fortunata versione cinematografica di Michele Placido, tra il 2008 ed il 2009 Sky ha mandato in onda una serie tv ispirata a “Romanzo criminale”.



