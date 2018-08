Condividi | Red 10:19 Sabato sera, la compagnia teatrale “I Barbagialli” porta in scena lo spettacolo giallo comico interattivo dal titolo “Artù e il cavaliere senza testa” Sere d´estate al Parco: Murder party a Casa Gioiosa



ALGHERO - Orrore e raccapriccio, suspense, ma soprattutto tantissime risate. Questo è quello che attende gli spettatori domani, sabato 25 agosto, a Casa Gioiosa, sede del Parco di Porto Conte. La compagnia teatrale “I Barbagialli” porta in scena lo spettacolo giallo comico interattivo dal titolo “Artù e il cavaliere senza testa”.



La serata avrà inizio alle 18.30, con la visita dei musei multimediali e della mostra di Elio Pulli. Alle 21, inizierà la cena realizzata dalla società Mangiasardo con i prodotti delle aziende certificate dal marchio del Parco, all'interno della quale si potrà godere dello spettacolo teatrale. Il menù prevede un primo al ragù di verdure, un arrosto di maiale alle erbe del Parco con contorno (per i vegetariani saranno realizzate delle frittate di verdure) e per concludere della frutta di stagione.



L'evento è a numero chiuso ed è necessaria la prenotazione: il costo della serata è di 25euro. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare ai numeri 331/3400862 o 079/942111 (attivi tutti i giorni, dalle 9 alle 19) o inviare una e-mail all'indirizzo web info@exploralghero.it.



Nella foto: I Barbagialli Commenti ALGHERO - Orrore e raccapriccio, suspense, ma soprattutto tantissime risate. Questo è quello che attende gli spettatori domani, sabato 25 agosto, a Casa Gioiosa, sede del Parco di Porto Conte. La compagnia teatrale “I Barbagialli” porta in scena lo spettacolo giallo comico interattivo dal titolo “Artù e il cavaliere senza testa”.La serata avrà inizio alle 18.30, con la visita dei musei multimediali e della mostra di Elio Pulli. Alle 21, inizierà la cena realizzata dalla società Mangiasardo con i prodotti delle aziende certificate dal marchio del Parco, all'interno della quale si potrà godere dello spettacolo teatrale. Il menù prevede un primo al ragù di verdure, un arrosto di maiale alle erbe del Parco con contorno (per i vegetariani saranno realizzate delle frittate di verdure) e per concludere della frutta di stagione.L'evento è a numero chiuso ed è necessaria la prenotazione: il costo della serata è di 25euro. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare ai numeri 331/3400862 o 079/942111 (attivi tutti i giorni, dalle 9 alle 19) o inviare una e-mail all'indirizzo web info@exploralghero.it.Nella foto: I Barbagialli