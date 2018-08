Condividi | Red 14:06 Nel corso di attività a contrasto della commercializzazione di prodotti non sicuri, le Fiamme gialle delle Tenenze di Muravera e di Sarroch hanno eseguito, nell’ultimo periodo, alcuni interventi nel territorio della provincia. Sequestrati oltre 280 articoli Merce contraffatta sequestrata nel Cagliaritano



CAGLIARI - Nel corso di attività a contrasto della commercializzazione di prodotti non sicuri, le Fiamme gialle delle Tenenze di Muravera e di Sarroch hanno eseguito, nell’ultimo periodo, alcuni interventi nel territorio della provincia. In due controlli effettuati nelle attività commerciali di una cittadina dell’Area metropolitana di Cagliari ed in una del Sarrabus, i finanzieri di Sarroch e Muravera hanno trovato rispettivamente 146 e 135 articoli concernenti materiale elettrico, che i titolari mettevano in commercio privi della marcatura “Ce” (in alcuni casi era apposta irregolarmente), dell’indicazione degli estremi identificativi del produttore e delle avvertenze ed istruzioni in lingua italiana.



I prodotti sono stati sottoposti a sequestro ed a ciascun responsabile dei negozi è stata irrogata, una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 5mila euro. Il settore della "sicurezza prodotti" e del contrasto alle pratiche commerciali operate in violazione del "codice del consumo" è un ambito nel quale la Guardia di finanza investe specifiche risorse per garantire, da un lato, l'incolumità del consumatore finale, sottraendolo al rischio di poter entrare in contatto con articoli pericolosi e potenzialmente dannosi, e, dall'altro, la correttezza delle regole del mercato.