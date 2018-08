Condividi | P.P. 16:09 Il servizio è nuovamente attivo nel Poliambulatorio del Distretto di Porto Torres. Gli orari delle visite sono: il martedì e il giovedì dalle 8.00 alle 14.00, il sabato dalle 8.00 alle ore 13.00 Assistenza odontoiatrica in località Andriolu



PORTO TORRES - Il servizio di assistenza odontoiatrica è di nuovo attivo nel Poliambulatorio del Distretto di Porto Torres in località Andriolu. Lo comunica l'Ats Sardegna presso l'Assl di Sassari.



Gli orari delle visite sono: il martedì e il giovedì dalle 8.00 alle 14.00, il sabato dalle 8.00 alle ore 13.00.



È possibile prenotare le visite specialistiche contattando il Cup al numero 1533 da telefono fisso o al numero 070/276424 da dispositivo mobile. Il servizio di continuità assistenziale, erogato dal medico odontoiatra Marcello Masala, garantisce anche la presa in carico di eventuali urgenze.