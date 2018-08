Condividi | S.O. 16:12 L´Associazione nazionale consumatori Unc «si va di male in peggio». Se il trolley verrà registrato al momento dell´acquisto del biglietto il costo sarà di 8 euro, successivamente sarà di 10 euro Ryanair: dal 1° novembre il trolley si paga



ALGHERO - Novo viaggio, nuove regole per l'irlandese Ryanair che tenta in tutti i modi di fare utili sui servizi resi ai passeggeri. Cambiano nuovamente le regole sul trolley che dal 1° novembre non sarà più possibile portare a bordo gratuitamente. Così dopo la svolta che ha introdotto il vincolo di un solo bagaglio in cabina ora si pagherà anche quello.



Non sarà più possibile insomma viaggiare con un trolley di dimensioni ridotte gratuitamente, neanche imbarcandolo in stiva come avviene invece oggi. Le soluzioni saranno due: pagando il biglietto con il supplemento priority da 6 euro si potranno portare a bordo una borsa o uno zaino e il trolley; senza la priorità invece si potranno portare con sé solo borse e zaini e si dovrà comunque pagare l’imbarco della valigia per quanto di dimensioni e peso ridotti (massimo 10 chili). Se il trolley verrà registrato al momento dell’acquisto del biglietto il costo sarà di 8 euro, successivamente sarà di 10 euro.



Per le associazioni di consumatori si va di male in peggio. «Vigileremo perché questa nuova ed ennesima gabella sia evidenziata in modo chiaro e trasparente sul sito, altrimenti procederemo con un altro esposto all'Antitrust, denunciando la compagnia per l'ingannevolezza della pratica commerciale» ha affermato Massimiliano Dona, presidente dell’Unc. Commenti ALGHERO - Novo viaggio, nuove regole per l'irlandese Ryanair che tenta in tutti i modi di fare utili sui servizi resi ai passeggeri. Cambiano nuovamente le regole sul trolley che dal 1° novembre non sarà più possibile portare a bordo gratuitamente. Così dopo la svolta che ha introdotto il vincolo di un solo bagaglio in cabina ora si pagherà anche quello.Non sarà più possibile insomma viaggiare con un trolley di dimensioni ridotte gratuitamente, neanche imbarcandolo in stiva come avviene invece oggi. Le soluzioni saranno due: pagando il biglietto con il supplemento priority da 6 euro si potranno portare a bordo una borsa o uno zaino e il trolley; senza la priorità invece si potranno portare con sé solo borse e zaini e si dovrà comunque pagare l’imbarco della valigia per quanto di dimensioni e peso ridotti (massimo 10 chili). Se il trolley verrà registrato al momento dell’acquisto del biglietto il costo sarà di 8 euro, successivamente sarà di 10 euro.Per le associazioni di consumatori si va di male in peggio. «Vigileremo perché questa nuova ed ennesima gabella sia evidenziata in modo chiaro e trasparente sul sito, altrimenti procederemo con un altro esposto all'Antitrust, denunciando la compagnia per l'ingannevolezza della pratica commerciale» ha affermato Massimiliano Dona, presidente dell’