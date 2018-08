Condividi | Red 11:11 «Per danni maltempo si riconosca lo stato di calamità. Si proceda immediatamente per il ristoro della siccità 2017», chiede il presidente dell´associazione di categoria Efisio Perra La Coldiretti Cagliari chiede lo stato di calamita



CAGLIARI - Piogge ed umidità stanno flagellando l'agricoltura. Ad essere colpito é soprattutto il sud Sardegna. Le vigne sono tra le più colpite, tra poronospera ed eccessi idrici. Il settore dell'ortofrutta non sta meglio.



Anche qui l'umidità sta facendo prospettare i funghi, i killer della frutta, soprattutto delle pesche che stanno marcendo. Meloni ed angurie stanno soffocando e si stanno spaccando a causa delle violente precipitazioni. Male la raccolta dei pomodori da industria tra le colture più danneggiate dalle piogge degli ultimi giorni.



«È fondamentale dare risposte immediate - sottolinea il presidente di Coldiretti Cagliari Efisio Perra, intervenuto nell'assemblea partecipata promossa dall'Amministrazione comunale di Samassi ieri mattina (venerdì) - Per questo, chiediamo che si riconosca lo stato di calamità, ma si acceleri per far arrivare i ristori della siccità visto che veniamo da due annate, per cause diverse, che hanno messo in ginocchio l'agricoltura del sud Sardegna».