Domani, gli appuntamenti con le scrittrici del festival "Dall´altra parte del mare" iniziano al mattino. Prima l´incontro con Cristina Caboni alla Libreria Cyrano, poi quello con la scrittrice Bianca Pitzorno a Lo Quarter. Ed ancora tanti appuntamenti in serata Cultura: una domenica ad Alghero



ALGHERO – Domani, domenica 26 agosto, gli appuntamenti del festival “Dall'altra parte del mare” iniziano al mattino. Alle 12, la scrittrice Cristina Caboni sarà la protagonista di un aperitivo con l'autore (nello spazio all'aperto della Libreria Cyrano), durante il quale converserà con circolo Bergerac del suo romanzo “La rilegatrice di storie perdute”. Dopo il successo de “Il giardino dei fiori segreti”, tradotto in numerose lingue, Caboni offre al lettore un romanzo sul potere dei libri.



Alle 19.30, si torna a Lo Quarter con la scrittrice Bianca Pitzorno, che presenterà, in anteprima nazionale, il suo nuovo libro “La canzone di Federico e Bianchina”, dedicato al piccolo Federico d’Arborea (figlio di Eleonora) ed alla sua giovanissima promessa sposa Bianchina, figlia del Doge di Genova Nicolò Guarco. Interverrà con l’autrice Paolo Cau. Pitzorno è considerata la più importante autrice italiana per l'infanzia. Dal 1970 ad oggi, ha pubblicato più di quaranta libri per bambini e ragazzi, molti dei quali di grande successo e tradotti in tutto il mondo. Nel 2012, è stata finalista al Premio internazionale Andersen.



Alle 21, un momento dedicato al potere curativo delle parole con il neuroscienziato Fabrizio Benedetti, che dialogherà con Francesco Abate e Massimo Bray, partendo dal libro “La speranza è un farmaco”. Benedetti è docente di Fisiologia umana e Neurofisiologia all’Università degli studi di Torino e dirige il Centro Ipossia di Plateau Rosà. Tra i massimi esperti mondiali dell’effetto placebo, ha pubblicato per

Oxford University “Press placebo effects” (vincitore nel 2009 del Medical book award della British medical association, pubblicato in Italia con il titolo “L’effetto placebo. Breve viaggio tra mente e corpo” (Carocci, seconda edizione 2018) e “The Patient’s Brain” (Il cervello del paziente, Giovanni Fioriti Editore, 2016).



Chiuderà la serata, alle 21.50, “Il cuore di Chisciotte”, uno spettacolo di recitazione, musiche ed illustrazione animata di e con Gek Tessaro. Il cuore di Chisciotte è un viaggio visionario e poetico attraverso l'opera di Cervantes: un susseguirsi di suggestioni liriche nelle quali i "cuori" rappresentano i sentimenti e la passione, interpretando i grandi temi del Don Chisciotte, cavaliere errante diventato matto grazie alla lettura. La lettura che è magia, la lettura che è forza travolgente e inarrestabile.



