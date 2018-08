Condividi | Red 14:41 Il presidente della Regione autonoma della Sardegna parteciperà alla Festa di Nuoro. Domani, è in programma l´incontro con il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli Pigliaru al Redentore: incontro con il ministro



NUORO - Il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru sarà a Nuoro domani, domenica 26 agosto, per assistere alle Festa del Redentore, una delle più belle e caratteristiche tradizioni della Sardegna, inserita nel calendario degli eventi promosso dalla Regione per rafforzare l’offerta turistica isolana. Il governatore dell'Isola, accompagnato dal sindaco Andrea Soddu, incontrerà nell'occasione il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, che arriverà oggi pomeriggio nel capoluogo barbaricino e verrà accolto, tra gli altri, dall'assessore regionale della Cultura Giuseppe Dessena.



