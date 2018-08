Condividi | Red 14:09 Primo impegno ufficiale della stagione per la Torres e per il Latte Dolce, che domani sera si affronteranno per il turno preliminare della Coppa Italia di serie D Coppa Italia: derby sassarese al Vanni Sanna



SASSARI – Primo impegno ufficiale della stagione per la Torres e per il Latte Dolce, che domani, domenica 26 agosto, alle 18, si affronteranno per il turno preliminare della Copa Italia di serie D. La partita era stato originariamente fissata per domenica scorsa, ma poi rinviata.



La sfida è "secca" (con eventuali calci di rigore al termine dei 90' regolamentari) e la squadra vincente giocherà il turno successivo contro la vincente del match tra Castiadas e Lanusei, in programma sempre domani, ma alle 17.30. I tagliandi (curva 5euro e tribuna 10euro) saranno in vendita esclusivamente al botteghino di Via Romita, con apertura dalle 16.