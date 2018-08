Condividi | M.P. 23:37 Artista non convenzionale Moretti domenica 26 agosto alle 21.30 porterà in scena nella Sala XI del Castello dei Doria il progetto Harpscapes frutto di una profonda ricerca sonora del suono puro della sua arpa celtica con un uso calibrato delle live electronics realizzate da Massimo Colombo L´arpista Moretti per l´ultimo concerto di Musica & Natura



CASTELSARDO - Chiude il sipario a Castelsardo la XIII stagione concertistica “Musica & Natura 2018” la manifestazione organizzata dall’associazione Musicando Insieme. Lo fa con un ospite d’eccezione: l’arpista Raoul Moretti musicista lombardo di nascita e sardo d’azione. Artista non convenzionale Moretti domenica 26 agosto alle 21.30 porterà in scena nella Sala XI del Castello dei Doria il progetto Harpscapes frutto di una profonda ricerca sonora del suono puro della sua arpa celtica con un uso calibrato delle live electronics realizzate da Massimo Colombo.



Il progetto Harpscapes realizzato con la collaborazione dei video artisti di Olo Creative Farm, che con la loro creatività e tanta professionalità danno immagine alle composizioni di Moretti, costruendo i visuals che interagiscono live durante il concerto, gestiti direttamente dal musicista. Il concerto chiude la manifestazione Musica & Natura con la direzione artistica di Donatella Parodi che ha scelto un programma di musica classica e jazz per proporsi nelle città di Porto Torres, Alghero e Castelsardo. «Desidero ringraziare tutti i docenti collaboratori e maestri musicisti che si sono attivati per la riuscita di questo evento – ha detto Donatella Parodi – un successo garantito dalla loro professionalità e bravura dimostrata dentro e fuori dal palco».



