Domate le fiamme a Torpè ed Arzachena

ARZACHENA - Sabato, sono stati due gli incendi, favoriti dal forte maestrale, sui quali il Corpo forestale della Sardegna, responsabile della funzione di spegnimento degli incendi boschivi, ha coordinato le operazioni. Il primo, ieri mattina, ha interessato un ettaro di macchia mediterranea a Torpè, in località Monte su Notaiu.



Qui, oltre uno degli elicotteri della flotta regionale, sono entrate in azione le squadre della Forestale della Stazione di Lula, quelle dell'agenzia Forestas, i Vigili del fuoco di Siniscola ed i barracelli di Torpè. Due elicotteri del servizio regionale ed un canadair della flotta nazionale sono intervenuti invece sull'incendio divampato ad Arzachena, in località Pastura . Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della stazione di Olbia, coadiuvato dai Vigili del fuoco di Olbia ed Arzachena, dai barracelli e dai volontari di Protezione civile di Olbia ed Arzachena.