Furti a Porto Cervo: 41enne in manette

PORTO CERVO - Nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri della Stazione di Porto Cervo hanno messo a segno un altro colpo nella lotta contro i ladri che approfittano della stagione estiva in Costa Smeralda ed in tutta la costa gallurese e si aggirano tra le ville derubando i turisti, che si aspettano di trascorre un sereno periodo di ferie. Dopo i denunciati ed allontanati dal territorio con foglio di via, dopo l’arresto dell’albanese della scorsa settimana che prediligeva le case con auto di lusso con cui potersi allontanare, mancava una banda da mettere al sicuro, ossia i ladri che hanno perpetrato furti nella giurisdizione segando inferriate per entrare nelle case e tagliando le casseforti con l’utilizzo di uno smeriglio o altri strumenti simili.



Questa notte i militari di Porto Cervo, grazie alla segnalazione al 112 da parte di alcuni turisti che avevano notato delle persone incappucciate aggirarsi vicino ad una villetta in località Pulicinu, vicino a Baja Sardinia, sono arrivati tempestivamente sul posto a fari spenti e senza lampeggianti con la speranza di cogliere sul fatto i malviventi e sono riusciti a catturare uno dei ladri, un 41enne di Padru, ma domiciliato a Santa Teresa di Gallura, mnetre il resto della banda è riuscito a fuggire.



