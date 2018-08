Condividi | Red 22:30 Al Sardegna Arena, finisce 2-2 il match tra i rossoblu ed il Sassuolo, valido per la seconda giornata del massimo campionato. Alla doppietta di Pavoletti, hanno risposto Berardi e, al 9' di recupero, Boateng dal dischetto Serie A: Cagliari beffato al 99'



CAGLIARI - Al Sardegna Arena, finisce 2-2 il match tra Cagliari e Sassuolo, valido per la seconda giornata del campionato di serie A. Alla doppietta di Pavoletti (al 9' ed al 72'), hanno risposto Berardi al 52' e, al 9' di recupero, Boateng dal dischetto.



PRIMO TEMPO. Al 6', Sensi stuzzica Cragno, che blocca a terra. Due minuti dopo, verticalizzazione di Locatelli per Sensi, che entra in area a tu per tu con il portiere, che salva tutto. Al 9', cross di Padoin e Pavoletti trova l'incornata vincente: 1-0 Cagliari. Tre minuti dopo, Cigarini sfiora con la mano una conclusione in area rossoblu, ma per arbitro e Var è tutto regolare. Un minuto dopo, Sau si invola palla al piede verso l'area ospite, ma la sua conclusione finisce sul fondo: è calcio d'angolo, ma non viene sfruttato dai padroni di casa. Partita piacevole, con diversi ribaltamenti di fronte. Al 28', punizione di Cigarini, Ionita gira di testa, ma Consigli para. Al 32', ammonito Locatelli. Un minuto dopo, giallo per Barella. Al 39', corner di Cigarini, Pavoletti schiaccia di testa solo davanti alla porta, ma la palla esce di poco oltre il secondo palo. Allo scadere, splendida ripartenza rossoblu, ma Dessena calcia sul fondo. L'arbitro concede un minuto di recupero, ma il risultato non cambia e si va negli spogliatoi con il Cagliari in vantaggio 1-0.



SECONDO TEMPO. Le due compagini tornano in campo gli stessi ventidue che hanno disputato la prima frazione di gioco. Al 52', Consigli deve uscire di piede fuori dall'area per fermare Pavoletti. Sul ribaltamento di fronte, lancio per Berardi, che si invola e batte Cragno: 1-1. Al 56', Sensi cede il posto a Rogerio. Quando scocca l'ora di gioco, arriva il cartellino giallo per Cigarini. Un minuto dopo, ammonito Marlon. Al 62', su azione inattiva, la palla rimbalza su Sau, ma Boateng respinge nei pressi della linea bianca. Giallo per Ionita al 68'. Ammonito anche Boateng. Subito dopo, Boga prende il posto di Di Francesco. Al 70', doppio cambio rossoblu, con Bradaric e Diego Farias per Cigarini e Sau. Un minuto dopo, tiro-cross pericoloso di Barella. Sul proseguimento dell'azione, palla in angolo. E sul corner, è ancora Pavoletti a trovare l'incornata vincente: 2-1. Al 74', punizione da buona posizione per Berardi, ma la palla si spegne sul fondo. Al 76', Berardi ci riprova, ma la mira è troppo alta. Due minuti dopo, mister De Zerbi esaurisce i cambi a propria disposizione, con Babacar per Lirola. Il Sassuolo tenta il forcing finale. A sei minuti dalla fine, botta sul viso per Ionita, che esce con collare e barella: al suo posto Faragò. Si prevede un lungo recupero. L'arbitro concede infatti 7' di recupero. Al 91', seconda ammonizione per Marlon e Sassuolo in inferiorità numerica. Sulla conseguente punizione, il colpo di testa di Diego Farias è preda di Consigli. Al 95', conclusione di Barella dai 20metri, Consigli non trattiene, ma poi devia in corner sul tap-in di Faragò. Un minuto dopo, la conclusione di Babacar rimbalza sul braccio di Romagna e finisce in corner: proteste del Sassuolo e Pairetto va al Var. E' calcio di rigore. Ammonizione per Romagna e Boateng va sul dischetto: Cragno spiazzato e gli ospiti pareggiano quando il cronometro dice 98'47”. Finisce 2-2, una beffa per il Cagliari. Elettricità in campo nel dopopartita.



CAGLIARI-SASSUOLO 2-2:

CAGLIARI: Cragno, Dessena, Klavan, Romagna, Srna, Ionita (39'st Faragò), Cigarini (25'st Bradaric), Padoin, Barella, Pavoletti, Sau (25'st Diego Farias). Allenatore Rolando Maran.

SASSUOLO: Consigli, Lirola (33'st Babacar), Santos, Magnani, Ferrari, Sensi (11'st Rogerio), Locatelli, Duncan, Berardi, Boateng, Di Francesco (23'st Boga). Allenatore Roberto De Zerbi..

ARBITRO: Luca Pairetto di Nichelino.

