Condividi | Red 14:04 Il Comune di Alghero, Settore per l’infanzia e per i giovani, in relazione agli interventi in favore del diritto allo studio per l’anno scolastico 2017/18, ha prorogato a venerdì 28 settembre i termini di scadenza per la presentazione delle domande Contributi per i pendolari: domande prorogate



ALGHERO - Il Comune di Alghero, Settore per l’infanzia e per i giovani, in relazione agli interventi in favore del diritto allo studio per l’anno scolastico 2017/18, consistenti nella concessione di contributi a titolo di rimborso spese di viaggio in favore degli studenti pendolari delle scuole secondarie di secondo grado, ha prorogato a venerdì 28 settembre i termini di scadenza per la presentazione delle domande per la richiesta del rimborso dei costi. I contributi sono destinati agli studenti frequentanti le scuole secondarie superiori di secondo grado, Artistica, Conservatori di musica, pubblici o privati (questi ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato). Commenti ALGHERO - Il Comune di Alghero, Settore per l’infanzia e per i giovani, in relazione agli interventi in favore del diritto allo studio per l’anno scolastico 2017/18, consistenti nella concessione di contributi a titolo di rimborso spese di viaggio in favore degli studenti pendolari delle scuole secondarie di secondo grado, ha prorogato a venerdì 28 settembre i termini di scadenza per la presentazione delle domande per la richiesta del rimborso dei costi. I contributi sono destinati agli studenti frequentanti le scuole secondarie superiori di secondo grado, Artistica, Conservatori di musica, pubblici o privati (questi ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato).