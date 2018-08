Condividi | Red 14:22 Il delegato Wwf per la Sardegna Carmelo Spada ha inviato una lettera aperta sull´argomento al sindaco di Alghero Mario Bruno, all´assessore comunale all´Ambiente Raniero Selva ed al dirigente comunale del settore Ambiente «La sabbia vola via senza le piante pioniere»



ALGHERO - «Il bagno in mare è vietato, sventolano le bandiere rosse negli stabilimenti balneari della spiaggia di San Giovanni e del lido di Alghero per il forte vento proveniente da ovest nord ovest con intensità da 25 a 40chilometri orari. E di conseguenza, non era difficile da prevedere, la sabbia, con il forte vento, vola via andando a finire sul marciapiede, sulla strada e nei tombini». Inizia con la descrizione di questo scenario la lettera aperta lettera aperta sull'argomento inviata dal delegato Wwf per la Sardegna Carmelo Spada al sindaco di Alghero Mario Bruno, all'assessore comunale all'Ambiente Raniero Selva ed al dirigente comunale del settore Ambiente.



Nelle scorse settimane, il Wwf aveva invitato ed auspicato che non venissero estirpate, dalla fascia indicata con la sigla “Sen” nella relazione ambientale del Piano di utilizzo dei litorali, le “piante pioniere”. La relazione ambientale del Pul individua proprio in quella fascia di retrospiaggia dune embrionali e primarie collocate per lo più a ridosso del muretto di delimitazione della spiaggia. Il Comune di Alghero per mitigare il fenomeno di dispersione sedimentaria ha posto in essere un sistema di cannicciati.



«La Natura – sottolinea Spada - lasciata in pace dalle azioni antropiche miopi, aveva ricostituito e fatto germogliate le diverse piante pioniere che hanno la funzione proprio di fissare la sabbia e favorire la formazione delle dune, ma paradossalmente, si è assistito ad interventi inutili e dannosi di eradicazione di queste piante pioniere come la Salsola kaki e la Kakile marittima. Oggi, il risultato è sconfortante ed evidente anche a chi vorrebbe negare l’evidenza: le piante pioniere sono state asportate, gli incannicciati sono in parte danneggiati, la sabbia è finita anche sulla strada e nei tombini intasando i sottoservizi. Un bel risultato, sotto tutti i punti di vista. Il Wwf, stigmatizzando l’accaduto, chiede che vengano almeno ripristinati gli incannicciati e che il Comune di Alghero adotti una gestione più sostenibile, appropriata e coerente del litorale sabbioso cittadino», conclude il delegato regionale del Wwf.



