Per gli uomini di coach Vincenzo Esposito, l´esordio sul parquet gallurese è previsto contro i tedeschi del Mhp Riesen Ludwigsburg nella semifinale della prima edizione del Torneo AirItaly, in programma nel fine settimana Basket: esordio Dinamo al Geovillage



SASSARI - Si avvicina il debutto sul campo del Banco di Sardegna Dinamo Sassari: nel fine settimana, si alzerà il sipario sul precampionato biancoblu che, come da tradizione, si svolgerà interamente in Sardegna. Ad aprire le danze sarà il primo Torneo AirItaly, in agenda al Geovillage di Olbia: come di consueto, la prima sul campo della pattuglia biancoblu avrà come location il parquet del PalAltoGusto. Debutto per Devecchi e compagni fissato per sabato 1 settembre, alle 20.30: a prendere parte al quadrangolare internazionale in programma questo week end, con il Banco, saranno la Scandone Avellino (ospite fissa della preseason sassarese), la Virtus Bologna ed i tedeschi della Mhp Riesen Ludwigsburg.



L’attesa è finita, si apre la preseason biancoblu che vedrà top club italiani ed europei calcare i parquet di tutta l’Isola. Appuntamento, sabato, con le semifinali: ad aprire le danze la sfida tutta italiana tra la Scandone di coach Vucinic e le V nere, con il debutto di coach Pino Sacripanti proprio contro la sua ex squadra. Grande ritorno in Sardegna dell’ex Dinamo Caleb Green, che quest’anno si riaffaccia al campionato italiano dopo gli anni in Spagna (a Malaga) ed in Turchia (Trabzonspor). Il debutto sul campo degli uomini di coach Vincenzo Esposito è invece fissato per le 20.30: avversaria designata il Ludwigsburg, già incontrata dalla Dinamo nel primo anno di Basketball champions league. Una volta definite le finaliste, l’appuntamento nella seconda giornata, domenica 2, sarà alle 18 per la finalina, ed alle 20.30 per la finalissima.



A partire da oggi (lunedì), sono disponibili i biglietti per assistere al primo torneo della preseason biancoblu. Due le formule a disposizione: giornata intera a bordocampo (25euro) e giornata intera tribuna (10euro intero, 6euro per ridotto bambini ed Over65). L'ingresso è gratuito per i bambini fino ai sette anni d'età. È possibile acquistare i tagliandi validi per il torneo di Olbia al Dinamo Store di Via Pietro Nenni 2/22 a Sassari (aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14) e nei punti vendita convenzionati ad Olbia: Centro Fitness Geovillage (aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 22, ed il sabato dalle 9 alle 20, telefonando al numero 0789/554055), il Cinema Olbia (in Via delle Terme, telefono 328/2397198), al Malp Bar (in Via Galvani) ed al Bar Caffetteria Tempi moderni (in Viale Aldo Moro 88).