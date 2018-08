Condividi | M.P. 23:23 La società Cpl Concordia assumerà 50 persone da inserire nei cantieri da avviare a breve nel nord Sardegna Porto Torres e Alghero: Gpl Concordia ricerca 50 addetti



PORTO TORRES - La società Cpl Concordia assumerà 50 persone da inserire nei cantieri da avviare a breve nel nord Sardegna. L’esigenza di incrementare il personale nasce a seguito delle recenti acquisizioni di rilevanti commesse per la costruzione di reti gas, infatti, la società sta incrementando le proprie attività nell’isola, soprattutto per i lavori che si svilupperanno nelle zone di Alghero, Porto Torres (SS) e Terralba (Or).



I nuovi lavori avviati e i cantieri di prossima apertura vedono la necessità di assumere da parte dell’impresa oltre 50 nuovi addetti nei prossimi 4 mesi. I ruoli maggiormente ricercati sono escavatoristi, autisti con patente C, saldatori in polietilene, capicantiere, tecnici di commessa e operai specializzati.



