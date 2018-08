Condividi | Red 8:07 Nel 2017, l´Isola ha visto crescere le sue esportazioni (giunte ad un valore complessivo di 5,4miliardi di euro) del 27,8percento, al di sopra della media nazionale (+7,4). In gran parte ha influito l’aumento del prezzo dei prodotti petroliferi. La quota di export della regione sul totale nazionale è lievemente aumentata rispetto al 2016 e risulta pari all’1,2percento Agenzia Ice: Sardegna, esportazioni in crescita



CAGLIARI - Dal rapporto annuale “L’Italia nell’economia internazionale 2017-2018” dell’Ice, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, giunto quest’anno alla 32esima edizione, emerge che le esportazioni italiane di merci sono cresciute nel 2017 ad un ritmo molto sostenuto (+7,4percento). La crescita è stata più forte nei Paesi extra Ue (8,2), trainati dalle Americhe e dall’Asia centrale e orientale, che nel mercato comunitario europeo (6,7). La quota delle esportazioni italiane sul totale mondiale si è mantenuta costante al 2,9percento. Parallelamente, è stata vivace anche la crescita delle importazioni (+9). Nei primi tre mesi del 2018, si è registrato un aumento (3,3) delle esportazioni, rispetto allo stesso periodo del 2017, trainato dai flussi verso i Paesi Ue (5,5) e dalle variazioni positive in America centro-meridionale (5,1) ed Oceania (12,4). L’andamento sul mercato europeo extra-Ue ed in America settentrionale è rimasto stabile (+0,5). Nello stesso periodo, anche le importazioni sono aumentate, ma ad un tasso lievemente minore (2,6). Nel 2017, i conti con l’estero dell’Italia sono migliorati per il settimo anno consecutivo. Il surplus corrente della bilancia dei pagamenti ha registrato un nuovo ampliamento, raggiungendo il 2,8percento del Pil. Il numero degli esportatori italiani ha continuato a crescere, raggiungendo un nuovo massimo pari a quasi 221mila operatori. È salito anche il valore medio delle esportazioni per impresa.



In questo contesto, nel 2017 la Sardegna ha visto crescere le sue esportazioni (giunte ad un valore complessivo di 5,4miliardi di euro) del 27,8percento, al di sopra della media nazionale (+7,4). In gran parte, ha influito l’aumento del prezzo dei prodotti petroliferi. La quota di export della regione sul totale nazionale è lievemente aumentata rispetto al 2016 e risulta pari all’1,2percento. Anche sul lato delle importazioni si è rileva un forte aumento nel 2017 (+30,5), nettamente superiore all’incremento dell’import complessivo italiano (+8,6). Con riferimento ai principali mercati di sbocco, la regione rimane orientata verso mercati geograficamente vicini. Nel 2017, i principali destinatari delle esportazioni sarde sono stati i Paesi dell’Ue, con una quota del 38,8percento, seguiti da quelli dell’Africa settentrionale (21,9) e dell’Europa non Ue (14,4), tutti in crescita rispetto ai valori del 2016. La Spagna, assorbendo il 9,7percento dell’export della Sardegna, risulta il principale Paese partner della regione, seguito da Gibilterra (+7,4) e dai Paesi Bassi (+6,5). Per il 2017, inoltre, si segnala il forte aumento dei flussi di export verso Regno Unito e Tunisia (rispettivamente del +179,2 e del +366,5percento). Infine, sono scese del 33,4percento le esportazioni verso l’Arabia Saudita, registrando il calo minore tra gli altri Paesi del Medio Oriente dove in aggregato le vendite sarde hanno perso 4punti percentuali di quota sul totale regionale.



A livello settoriale, nel 2017 in gran parte la crescita dell’export è da attribuire al settore coke e prodotti petroliferi raffinati (+29,6percento), che mantiene il primato sulle esportazioni regionali, con un peso dell’82,5percento sul totale della Sardegna. Gli altri settori che nel 2017 hanno registrato una quota significativa di export regionale sono stati il metallurgico ed il chimico (entrambi del 4,1percento), e quello alimentare (3,3) seppur in lieve calo (-1) rispetto al 2016. Le esportazioni di servizi della Sardegna nel 2017 sono aumentate del 32percento, per un valore complessivo di 865milioni di euro, pari all’1,1percento del totale nazionale. Gli operatori all’esportazione, in aumento del 3,5percento rispetto all’anno precedente, sono stati pari a 1.207 unità nel 2017 (0,5percento del totale nazionale), con un valore medio esportato per operatore pari a circa 4,4milioni di euro.



A livello provinciale, nel 2017, l’area di Cagliari pesa per circa il 90percento delle esportazioni del totale regionale, con un aumento dei valori esportati del 29,1percento rispetto al 2016. Ad eccezione dell'Ogliastra, perdono invece punti percentuali di quota tutte le altre province e si registrano variazioni negative nell’export sia di Nuoro (-8,7), che di Carbonia-Iglesias (-8). Nel primo trimestre del 2018, le esportazioni di merci hanno registrato una variazione tendenziale negativa (-7percento). Il principale settore, relativo alla raffinazione del petrolio, ha infatti registrato una contrazione del 5percento. Risultano invece in crescita i prodotti chimici (+39,4percento) e quelli di prodotti in metallo (+20,7). 