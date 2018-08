Condividi | Red 13:11 Sabato, la realtà è andata ben oltre le aspettative contando un pubblico di seicento persone e la manifestazione, per ragioni di sicurezza, è stata trasferita da Via Solferino al Corso A.Tagliafico, in pieno centro Moda sotto le stelle: boom all’isola di San Pietro



CARLOFORTE - Grande successo per il primo sbarco di “Capoterra 2000& Emme comunicazione” nell’Isola di San Pietro. Sabato, a “Moda sotto le stelle”, la realtà è andata ben oltre le aspettative contando un pubblico di seicento persone e la manifestazione, per ragioni di sicurezza, è stata trasferita da Via Solferino al Corso A.Tagliafico, in pieno centro.



In collaborazione con la Sarip group, l’associazione culturale di Mariano Marras ha dato sfoggio non solo di bellezza, ma anche di professionalità. Lungo il Corso, hanno sfilato le creazioni di Maria Conte, Andrea Galassini, Antonella Porceddu, Federica Ragazzo, Paola Sailis, Daniele Sitzia, Marinella Staico e Francesca Vacca.



La serata, condotta dalla presentatrice Arianna Accorte, ha visto tra i protagonisti il “bis molleggiato” Antonio Correa e le cantanti Enrica Pintus, Angelica Ibba ed Arianna Pinna. L’evento è stato immortalato a colpi di flash dal fotografo carlofortino Paolo Concas.



