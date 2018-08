Condividi | Red 19:12 Via al bando per i contributi alle società sportive di Calasetta. Fino a venerdì 28 settembre, le associazioni potranno presentare la candidatura per ottenere il sostegno economico da parte del Comune Contributi società sportive: nessun taglio ai fondi



CALASETTA - Via al bando per i contributi alle società sportive di Calasetta. Fino a venerdì 28 settembre, le associazioni potranno presentare la candidatura per ottenere il sostegno economico da parte del Comune. «Anche quest’anno, l’Amministrazione si è battuta per non ridurre i fondi di un solo centesimo, mantenendo intatta la cifra di 10mila euro – spiega l'assessore comunale allo Sport ed ai Servizi tecnologici Cristiano Mercenaro – non poca cosa per un Comune di neppure 3mila abitanti».



Per poter beneficiare di un contributo, è necessario essere iscritti all’albo comunale delle associazioni (o società) sportive. «L’appartenenza all’elenco – come precisa Mercenaro – oltre alla possibilità di ottenere i contributi, consente l’utilizzo degli impianti sportivi comunali e l’accesso al patrocinio del Comune per manifestazioni e iniziative promosse dall’associazione o società».



