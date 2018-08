Condividi | Red 20:13 Per la prima volta, dopo le precedenti tre fortunate edizioni, Il Piccolo Festival A.Squarciagola, organizzato dall´associazione Archè, cambia location e si sposta in Vicolo del Campanile per un´anteprima, in collaborazione con Heliogabalus e Ticcu socialclub, che si svolgerà giovedì sera Concerti: Alessandro Ducoli a Sassari



SASSARI - Per la prima volta, dopo le precedenti tre fortunate edizioni, Il Piccolo Festival A.Squarciagola, organizzato dall'associazione Archè, cambia location e si sposta in Vicolo del Campanile per un'anteprima, in collaborazione con Heliogabalus e Ticcu socialclub, che si svolgerà giovedì 30 agosto, alle 19.30. Ospiti il talentuoso Alessandro Ducoli ed i due primi classificati alla terza edizione: Elisabetta Usai e Federico Murzi.



Ducoli è un cantautore atipico dallo stile imprevedibilmente originale. Attivo da un decennio, i suoi dischi non sono semplici raccolte di canzoni, piuttosto delle sorprendenti opere concettuali. Irriverente e romantico, irrimediabilmente innamorato (dei sigari, della cagnolina Pepita, delle passerine, della tavola, insomma della vita, meglio se vissuta sul lato in ombra della strada), smonta e rimonta il proprio universo di sognatore epicureo, srotolando parole come se fossero suoni lungo sentieri musicali che intrecciano echi di Sudamerica immaginario, tentazioni liberatorie di impianto jazz a stento trattenute, polvere e rock and roll.



Nel suo tour sardo, che tocchera le principali citta dell'Isola, con Valerio Gaffurini alle tastiere, Gavino Riva al basso elettrico e Federico Puntuali alla batteria. L'anteprima sarà l'occasione per sostenere il Piccolo Festival attraverso una raccolta fondi a mano o on-line con Musicraiser, in attesa del vero festival, che si svolgerà come di consueto in Piazza Santa Caterina e, in collaborazione con Birrajo, da giovedì 11 a domenica 14 ottobre. L' iscrizione al premio é gratuita ed aperta fino a sabato 15 settembre, inviando una e-mail all'indirizzo web premio.a.squarciagola@gmail.com.