Consegna Dsu entro il 6 settembre per i partecipanti al bando del Reddito di inclusione sociale Porto Torres: consegna Dsu per il bando Reis



PORTO TORRES - Consegna Dsu entro il 6 settembte per i partecipanti al bando del Reddito di inclusione sociale. Il Settore Politiche sociali informa gli utenti che hanno partecipato entro i termini al bando pubblico del Reddito di inclusione sociale, che l'ufficio Rei potra' ricevere la loro Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) 2018 sino al 6 settembre.