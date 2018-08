video Condividi | Red 11:11 Giovedì sera, nella piccola chiesa di Sant´Agostino ad Alghero, l´artista algherese proporrà un concerto per flauto solo, nel quale propone il suo personalissimo stile e punto di vista sull´interpretazione di sonate, partite e studi tratti dalla letteratura musicale per strumento solo di Johann Sebastian Bach composta per violino, violoncello, clavicembalo e flauto L´Intimismo di Mauro Uselli a Sant´Agostino



ALGHERO - Dopo il grande successo ottenuto con il live “Back to Bach”, presentato a Santa Teresa di Gallura ed andato in scena per il festival internazionale “Musica sulle Bocche”, il flautista algherese Mauro Uselli si prepara per un nuovo appuntamento. Giovedì 30 agosto, alle 20.30, nella piccola chiesa di Sant'Agostino, ad Alghero, l'artista proporrà un concerto per flauto solo dal titolo “Intimismo”, nel quale propone il suo personalissimo stile e punto di vista sull'interpretazione di sonate, partite e studi tratti dalla letteratura musicale per strumento solo di Johann Sebastian Bach composta per violino, violoncello, clavicembalo e flauto.



Da sempre, il musicista algherese fa di questo programma musicale un cavallo di battaglia, una prova costante ed un'infinita ricerca di sfumature e colori del timbro del flauto grazie al quale, ha più volte partecipato come interprete solista in svariati festival concertistici internazionali, catturando consensi e premi per l'effetto e l'originalità. In quest'occasione, Uselli ha dedicato l'abituale esercizio mattutino dello strumento fianco alla compagnia degli amici gabbiani nella sua città, precisamente sotto il Ponte di Calabona, dove già anni fa aveva tenuto un concerto fantasioso e di grande seguito. Da un'attenta osservazione dell'ambiente e della fauna circostante, il flautista ha trovato nei gabbiani, spesso contestati per il loro caratteristico “rumore”, una profonda ispirazione e poesia, fondendo perfettamente quei canti selvaggi con la voce del flauto, confezionando uno spettacolo di carattere intimista spirituale, dov'è indispensabile l'abbandono cosciente per vivere un'ora di beatitudine, pace e serenità.



Suoni e fraseggi della musica barocca stilizzati al flauto solo verranno proposti lontano dal caos e fuorvianti allegrie, un viaggio immaginario con un unico prezzo per accedervi: il silenzio e gli occhi socchiusi. Il concerto rientra nei festeggiamenti per Sant' Agostino, organizzato dal Comitato di quartiere.



Nella foto (di Andrea Montalbano): Mauro Uselli Commenti ALGHERO - Dopo il grande successo ottenuto con il live “Back to Bach”, presentato a Santa Teresa di Gallura ed andato in scena per il festival internazionale “Musica sulle Bocche”, il flautista algherese Mauro Uselli si prepara per un nuovo appuntamento. Giovedì 30 agosto, alle 20.30, nella piccola chiesa di Sant'Agostino, ad Alghero, l'artista proporrà un concerto per flauto solo dal titolo “Intimismo”, nel quale propone il suo personalissimo stile e punto di vista sull'interpretazione di sonate, partite e studi tratti dalla letteratura musicale per strumento solo di Johann Sebastian Bach composta per violino, violoncello, clavicembalo e flauto.Da sempre, il musicista algherese fa di questo programma musicale un cavallo di battaglia, una prova costante ed un'infinita ricerca di sfumature e colori del timbro del flauto grazie al quale, ha più volte partecipato come interprete solista in svariati festival concertistici internazionali, catturando consensi e premi per l'effetto e l'originalità. In quest'occasione, Uselli ha dedicato l'abituale esercizio mattutino dello strumento fianco alla compagnia degli amici gabbiani nella sua città, precisamente sotto il Ponte di Calabona, dove già anni fa aveva tenuto un concerto fantasioso e di grande seguito. Da un'attenta osservazione dell'ambiente e della fauna circostante, il flautista ha trovato nei gabbiani, spesso contestati per il loro caratteristico “rumore”, una profonda ispirazione e poesia, fondendo perfettamente quei canti selvaggi con la voce del flauto, confezionando uno spettacolo di carattere intimista spirituale, dov'è indispensabile l'abbandono cosciente per vivere un'ora di beatitudine, pace e serenità.Suoni e fraseggi della musica barocca stilizzati al flauto solo verranno proposti lontano dal caos e fuorvianti allegrie, un viaggio immaginario con un unico prezzo per accedervi: il silenzio e gli occhi socchiusi. Il concerto rientra nei festeggiamenti per Sant' Agostino, organizzato dal Comitato di quartiere.Nella foto (di Andrea Montalbano): Mauro Uselli • Guarda e condividi il video su Alguer.tv