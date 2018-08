Condividi | Red 12:27 «Sopralluogo della Commissione Agricoltura tra i filari del Sulcis Iglesiente. Vendemmia a rischio, danni ingenti per i nubifragi e le grandinate, con perdite consistenti dovute alla malattia», dichiara il capogruppo dell´Udc in Consiglio regionale Gianluigi Rubiu «Peronospora, vigne in ginocchio»



CAGLIARI - Vigneti annacquati e rovinati dalla peronospora. Sarà una stagione da dimenticare per il comparto vitivinicolo del Sulcis Iglesiente. La prima stima dei danni è arrivata dai sopralluoghi del capogruppo Udc in Consiglio regionale Gianluigi Rubiu, che ha perlustrato i filari che si ritagliano tra Villaperuccio, Santadi, Giba, Masainas e Villamassargia. Il maltempo, con acquazzoni e temporali fuori stagione, non ha risparmiato nessun centro della provincia: «Il clima avverso delle ultime settimane, con nubifragi pomeridiani seguiti dal sole rovente, ha favorito l’insorgere della malattia della vite, bruciando i grappoli. L’ultima botta è stata la grandinata di giovedì scorso che ha distrutto completamente alcuni impianti viticoli – spiega il rappresentante dei moderati, che sul tema ha presentato un’interrogazione urgente – I danni potrebbero superare l’80percento, con perdite consistenti per il comparto agricolo del territorio».



Il regno del Carignano (che può contare su diverse cantine sociali sparse nel distretto e centinaia di dipendenti) è in ginocchio. Da qui l’appello di Rubiu: «Occorre la convocazione urgente della Quinta Commissione (Agricoltura e attività produttive) per una verifica dei danni nelle aziende del Sulcis Iglesiente. Questo evento eccezionale dovrebbe portare la Regione ad attivare le procedure per lo stato di calamità naturale». Non solo danni alle vigne. Piange anche l’orticoltura, con interi poderi coltivati con verdure ormai compromessi. Stagione nera anche per i carciofi. Perdite consistenti anche per gli oliveti: «Un disastro. Le continue piogge hanno decretato la perdita del raccolto per la prossima annata».



Il bilancio drammatico di un agosto anomalo dal punto di vista climatico non si ferma: «Si registrano – conclude il consigliere Udc, preannunciando un’interrogazione urgente all’assessore regionale dei Lavori pubblici - enormi danni alle strade rurali (comunali e private). Auspichiamo che Regione e provincia trovino le risorse per la protezione idraulica seria dei nostri territori, per la realizzazione di canali per lo smaltimento delle acque, la manutenzione e pulizia dei corsi d’acqua. E’ poi come urgente intervenire nelle cunette di tutte le strade per favorire il deflusso nel caso di eventi temporaleschi».



Nella foto: il consigliere regionale Gianluigi Rubiu Commenti CAGLIARI - Vigneti annacquati e rovinati dalla peronospora. Sarà una stagione da dimenticare per il comparto vitivinicolo del Sulcis Iglesiente. La prima stima dei danni è arrivata dai sopralluoghi del capogruppo Udc in Consiglio regionale Gianluigi Rubiu, che ha perlustrato i filari che si ritagliano tra Villaperuccio, Santadi, Giba, Masainas e Villamassargia. Il maltempo, con acquazzoni e temporali fuori stagione, non ha risparmiato nessun centro della provincia: «Il clima avverso delle ultime settimane, con nubifragi pomeridiani seguiti dal sole rovente, ha favorito l’insorgere della malattia della vite, bruciando i grappoli. L’ultima botta è stata la grandinata di giovedì scorso che ha distrutto completamente alcuni impianti viticoli – spiega il rappresentante dei moderati, che sul tema ha presentato un’interrogazione urgente – I danni potrebbero superare l’80percento, con perdite consistenti per il comparto agricolo del territorio».Il regno del Carignano (che può contare su diverse cantine sociali sparse nel distretto e centinaia di dipendenti) è in ginocchio. Da qui l’appello di Rubiu: «Occorre la convocazione urgente della Quinta Commissione (Agricoltura e attività produttive) per una verifica dei danni nelle aziende del Sulcis Iglesiente. Questo evento eccezionale dovrebbe portare la Regione ad attivare le procedure per lo stato di calamità naturale». Non solo danni alle vigne. Piange anche l’orticoltura, con interi poderi coltivati con verdure ormai compromessi. Stagione nera anche per i carciofi. Perdite consistenti anche per gli oliveti: «Un disastro. Le continue piogge hanno decretato la perdita del raccolto per la prossima annata».Il bilancio drammatico di un agosto anomalo dal punto di vista climatico non si ferma: «Si registrano – conclude il consigliere Udc, preannunciando un’interrogazione urgente all’assessore regionale dei Lavori pubblici - enormi danni alle strade rurali (comunali e private). Auspichiamo che Regione e provincia trovino le risorse per la protezione idraulica seria dei nostri territori, per la realizzazione di canali per lo smaltimento delle acque, la manutenzione e pulizia dei corsi d’acqua. E’ poi come urgente intervenire nelle cunette di tutte le strade per favorire il deflusso nel caso di eventi temporaleschi».Nella foto: il consigliere regionale Gianluigi Rubiu