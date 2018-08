Condividi | Red 18:27 Sabato sera, il Chiosco bar Il Nilo, alla sesta fermata del Lungomare cagliaritano, ospiterà il concerto Pearl Jam Tribute, organizzato dal gruppo rock Grungin´Pigs in occasione del 27esimo anniversario della pubblicazione di “Ten”, lo storico album d´esordio dei Pearl Jam, pubblicato il 27 agosto 1991 Concerti: Ten Night al Poetto



CAGLIARI - Sabato 1 settembre, alle 22, il Chiosco bar “Il Nilo”, nella Sesta fermata in Viale Lungomare Poetto, a Cagliari, ospiterà il concerto “Ten Night-Pearl Jam tribute. Il gruppo rock “Grungin' Pigs” organizza un concerto-tributo in occasione del 27esimo anniversario della pubblicazione di “Ten”, lo storico album di esordio dei Pearl Jam, pubblicato il 27 agosto del 1991 ed unanimemente riconosciuto come una delle pietre miliari nella storia del rock. Nel corso della serata, che vedrà la partecipazione di quattro band (“Grungin’ Pigs”, “Softloud”, “Alice in Veins” e “Stinkin’ Boars“) ,l’album verrà eseguito integralmente ed in aggiunta saranno proposti numerosi altri brani della discografia dei Pearl Jam. Commenti CAGLIARI - Sabato 1 settembre, alle 22, il Chiosco bar “Il Nilo”, nella Sesta fermata in Viale Lungomare Poetto, a Cagliari, ospiterà il concerto “Ten Night-Pearl Jam tribute. Il gruppo rock “Grungin' Pigs” organizza un concerto-tributo in occasione del 27esimo anniversario della pubblicazione di “Ten”, lo storico album di esordio dei Pearl Jam, pubblicato il 27 agosto del 1991 ed unanimemente riconosciuto come una delle pietre miliari nella storia del rock. Nel corso della serata, che vedrà la partecipazione di quattro band (“Grungin’ Pigs”, “Softloud”, “Alice in Veins” e “Stinkin’ Boars“) ,l’album verrà eseguito integralmente ed in aggiunta saranno proposti numerosi altri brani della discografia dei Pearl Jam.