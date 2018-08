Condividi | Mariangela Pala 18:29 Servono 950mila euro per gli interventi a Serra Li Pozzi e per lo snodo verso Sassari e la litoranea Viabilità a Porto Torres: chiesti 950mila euro alla Regione



PORTO TORRES - L'Amministrazione comunale ha presentato una scheda con richiesta di finanziamento alla Regione Sardegna per la realizzazione delle rotatorie e la manutenzione della strada di accesso alla località di Serra Li Pozzi. Il progetto andrebbe a completare il programma per il miglioramento della viabilità in entrata e in uscita da Porto Torres. L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di potenziare la sicurezza nelle arterie che collegano il centro abitato e il porto con Sassari e con la litoranea per Sorso, Castelsardo e Santa Teresa di Gallura.



«Nel 2013 nell'intersezione con via dei Corbezzoli si aprì una voragine. Gli interventi di messa in sicurezza dell'epoca – ricorda l'Assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Derudas – determinarono una modifica della viabilità e la realizzazione di una rotatoria provvisoria con new jersey di plastica. Quella soluzione non garantisce al momento una perfetta fluidità del traffico: stiamo chiedendo alla Regione i fondi per realizzare due rotatorie e la manutenzione della strada di accesso a Serra Li Pozzi, anche in considerazione del fatto che l'arteria è snodo tra le strade più trafficate della città, via Sassari e via delle Vigne, ed è percorsa dagli automobilisti diretti verso Sassari e le località di Sorso, Castelsardo e Santa Teresa di Gallura», aggiunge l'assessore.



Con un intervento già programmato, per un importo di 500mila euro, saranno ripristinate le condizioni di sicurezza di via Sassari e del Corso Vittorio Emanuele, asse di accesso principale al centro urbano e al porto commerciale. La scheda di finanziamento inviata alla Regione dettaglia, invece, le opere da realizzare con una spesa di 950mila euro. Viene evidenziata la necessità della messa in sicurezza dell'accesso al popoloso quartiere di Serra Li Pozzi mediante la realizzazione di una rotatoria. Un'altra rotatoria è prevista nell'intersezione con via Sassari.



