Fiamme a Pula: interviene la Forestale



PULA - Un elicottero della flotta regionale è stato inviato oggi (mercoledì), a Pula, dal Corpo forestale della Sardegna, responsabile della funzione di spegnimento degli incendi boschivi. Le fiamme, che hanno investito la macchia mediterranea ed il pascolo cespugliato di Canale Su Cristallu, sono state rapidamente domate anche grazie alle operazioni a terra, dirette dal personale della Stazione di Pula, coadiuvato da una squadra dell'agenzia Forestas dei locali cantieri di Arcu Is Molas e Su Passiali e dai Vigili urbani.