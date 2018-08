Condividi | M.P. 21:18 L’Ente Parco Nazionale dell’Asinara ha acquistato infatti quattro esemplari di Citroen C-Zero che saranno impiegati per il controllo del territorio e come vetture di cortesia Mobilità elettrica: 4 C-Zero sull´isola dell´Asinara



PORTO TORRES - La propulsione elettrica approda sull’isola dell’Asinara. L’Ente Parco Nazionale dell’Asinara ha acquistato infatti quattro esemplari di Citroen C-Zero che saranno impiegati per il controllo del territorio e come vetture di cortesia.



Le Citroen C-Zero in questione presentano una livrea bianca con le scritte identificative e il profilo degli animali simboli dell’isola appartenente al Comune di Porto Torres, ovvero un delfino, una tartaruga, un cavallo e un asinello ciascuno associati a un esemplare tra i quattro in uso.L’ambiente in cui le vetture saranno impiegate consta di una superficie di 51 chilometri quadrati, con 110 chilometri di coste che delimitano l’area naturale protetta istituita 21 anni fa.



La mobilità sostenibile e l'impatto ambientale zero assicurate dalla Citroen C-Zero si inseriscono quindi perfettamente nel progetto "Asinara Emissioni Zero" interamente finanziato dalla Fondazione di Sardegna.Oltre all'acquisto e alla messa su strada di vetture elettriche, il piano prevede l'installazione di alcuni punti di ricarica sul territorio, nonché la produzione di energia elettrica pulita tramite il montaggio di pannelli fotovoltaici su strutture già esistenti.