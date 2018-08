Condividi | M.P. 0:13 Ad ospitare la seconda serata del Festival Internazionale di Musiche Polifoniche “Voci d’Europa” è stata, ieri sera a Porto Torres, la Basilica di San Gavino Voci d´Europa: in basilica i Kor e l´omaggio a don Sanna



PORTO TORRES - Ad ospitare la seconda serata del Festival Internazionale di Musiche Polifoniche “Voci d’Europa” è stata, ieri sera a Porto Torres, la Basilica di San Gavino. La serata si è aperta con il saluto in musica del Coro Polifonico Turritano, che ha eseguito il brano O Crux di Dubra e l’emozionante In Su Monte Limbara, del maestro Don Antonio Sanna, il fondatore del Festival Voci d’Europa scomparso nel 2016. A don Sanna sarà dedicata, domenica 23 settembre, giorno della chiusura dell’evento, una messa speciale, che sarà celebrata alle 10 nella Basilica di San Gavino e non nella Chiesa di Cristo Risorto, come precedentemente comunicato.



Protagonista della serata è stato ieri sera L'ensemble vocale KOR, formazione corale proveniente da Cagliari che si è esibito con successo il giorno precedente, 27 agosto, a Castelsardo nella Cattedrale di Sant’Antonio (alla presenza del sindaco della città, Franco Cuccureddu, in occasione degli eventi collaterali del Festival). La formazione corale ha eseguito un programma polifonico caratterizzato da arrangiamenti originali ad opera degli stessi esecutori, ripercorrendo vari stili musicali di diverse epoche e mettendo in luce le molteplici potenzialità della voce e della scrittura musicale vocale moderna.



Il gruppo, quintetto vocale formato da cinque musicisti sardi, cantanti professionisti – Alice Madeddu, soprano, Barbara Crisponi, soprano, Caterina D’Angelo, alto, Manuel Cossu, baritenore, Alessandro Porcu, baritono – ha al suo attivo numerosi spettacoli musicali di varia estrazione, con stili che esaltano la duttilità della voce e la ricchezza della polifonia vocale. Presente ieri sera l’assessore alla Cultura del Comune di Porto Torres, Mara Rassu.



