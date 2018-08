Condividi | Red 9:06 Sabato sera, vicino alla Scalo Tarantiello, è in programma un incontro relativo alla campagna di sensibilizzazione per la tutela della salute e dell’ambiente. Prevista la presenza dei deputati pentastellati Paola Deiana, Ilaria Fontana e Roberto Traversi Alghero: 5 Stelle non scherzano col fuoco



ALGHERO - Il Movimento 5 stelle Alghero organizza per sabato 1 settembre, dalle 18, allo Scalo Tarantiello, un gazebo informativo sulla prevenzione degli incendi boschivi e dei roghi tossici. Fa così tappa nella Riviera del corallo "nonscherziamoconilfuoco", la campagna di sensibilizzazione per la tutela della salute e dell'ambiente. Con gli attivisti ed i portavoce locali Graziano Porcu e Roberto Ferrara, saranno presenti la deputata algherese Paola Deiana, promotrice dell'evento, ed i colleghi Roberto Traversi ed Ilaria Fontana, ideatrice della campagna di sensibilizzazione.