Pino Piras democratico: l´omaggio

ALGHERO - Pino Piras (1941-1989) è stato il più originale e geniale interprete contemporaneo dell’algheresità più verace che — con una versatile e spontanea vena creativa — ha saputo trasfondere nella sua vasta produzione canora, poetica e teatrale. Partendo da una genesi assolutamente popolare, Piras ha dato vita ad uno stile personale inconfondibile ed ha vivificato, ispirato e segnato più d’ogni altro la produzione letteraria in algherese dalla metà degli anni ‘70 fino a tutti gli anni ‘80.



Oggi Pino Piras è raggiungibile da tutti, in modo assolutamente libero e democratico. Grazie al progetto presentato ufficialmente ad Alghero da Toni Torre, Francesc Ballone e Patrizia Nieddu, nato dalla collaborazione con la famiglia Piras, alla presenza del sindaco Mario Bruno.



Voluto dalla delegazione locale dell’Institut d’Estudis Catalans, il progetto che avvicina il popolare cantautore algherese ai più giovani, patrocinato dal Comune e dalla Fondazione Alghero, è stato lanciato online da qualche giorno. "La felicitat es la dolor que riu” (la felicità è il dolore che ride), la frase che apre il sito web dedicato. Con questo progetto, l'Iec ha voluto mettere a disposizione degli studiosi ed appassionati la produzione canora in algherese di Pino Piras, edita ed inedita, attraverso un archivio digitale ad accesso libero.



Nella foto: un momento della presentazione del progetto