Politica: Alghero e la Catalogna più vicine

ALGHERO - Alghero e la Catalogna unite da un legame ininterrotto, che trova nuove prospettive di sviluppo grazie alle recenti iniziative istituzionali dell’Amministrazione comunale. La Generalitat de Catalunya al fianco del Comune di Alghero per un restabliment non solo per quanto riguarda la riapertura della sede di rappresentanza ad Alghero, prevista per l'autunno. Ieri (mercoledì), a Palazzo Civico, la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya Laura Borràs ha ribadito la speciale attenzione che il Governo catalano ha per Alghero.



Con lei, nell’incontro con il sindaco Mario Bruno e con la Giunta comunale (erano presenti il vicesindaco Gabriella Esposito e gli assessori Raniero Selva ed Alessandro Balzani), c’erano il vicepresident primer del Parlament de Catalunya Josep Costa, il diputat al Parlament de Catalunya Francesc de Dalmases, il director dell'Institut de lletres catalanes) Joan Elias Adell, il diputat delegat a les Àrees protegides de la Diputació de Barcelona Jesús Calderer, il coordinador d’Àmbit de la Xarxa de Parcs naturals de la Diputació de Barcelona Jordi Padrós, cap de la Direcció territorial occidental de la Xarxa de Parcs naturals de la Diputació de Barcelona Xavier Roget, l'alcadessa de la ciutat Begues Mercè Esteve ed il regidor Media Ambient de Begues Joan Molina. All’incontro hanno presenziato il presidente dell’Obra Cultural Pino Tilocca con Carlo Sechi ed il rappresentante dell’Institut d’Estudi Catalans Toni Torre.



La folta delegazione catalana ha preso parte alle iniziative organizzate dall’Obra cultural per le Festes de 31 de agost



Nella foto: Laura Borràs e Mario Bruno