Incendi: alto pericolo in Gallura

OLBIA – Prosegue la monitorazione della situazione incendi nell'Isola. La Direzione generale della Protezione civile regionale ha indicato l'alto pericolo roghi nella zona della Gallura.



Nelle situazioni di “codice arancione”, le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale. Pericolo medio, invece, in alcune zone della Sardegna, compresa la Riviera del corallo ed il Cagliaritano.



