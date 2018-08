Condividi | Red 22:04 Si rinnova anche quest’anno l’immancabile appuntamento con la manifestazione, mostra itinerante della tradizione barbaricina, divenuta il simbolo della stagione autunnale in Sardegna Si alza il sipario su Autunno in Barbagia



NUORO - Si rinnova anche quest’anno l’immancabile appuntamento con la manifestazione Autunno in Barbagia, mostra itinerante della tradizione barbaricina, divenuta il simbolo della stagione autunnale in Sardegna. Il circuito comprende trentadue paesi della provincia di Nuoro che, nel corso dei sedici weekend compresi tra sabato 1 settembre e domenica 16 dicembre, organizzeranno una serie di eventi dedicati ad arte, storia, folklore, artigianato ed enogastronomia, in vetrina nelle tipiche “cortes” delle antiche dimore isolane. Alla conferenza stampa di presentazione, che si è svolta oggi (giovedì) alla Camera di commercio di Nuoro, hanno presenziato il presidente della Camera di commercio di Nuoro Agostino Cicalò ed il presidente dell’Aspen Roberto Cadeddu. Presenti diversi rappresentanti delle Amministrazioni comunali aderenti al circuito ed alcuni dei partner privati ufficiali che hanno confermato il proprio supporto alla manifestazione.



«Anche quest’anno, la Camera di commercio di Nuoro ha deciso di puntare fortemente su Autunno in Barbagia e sulla sua promozione, con un importante investimento economico, capace di generare ricavi per una cifra compresa tra gli 8 e i 10milioni di euro per il territorio e per le imprese. A dimostrazione di un brand divenuto ormai solido, verranno confermati tutti i trentadue appuntamenti della scorsa edizione. Il nostro obiettivo è quello di creare un prodotto turistico che offra ai visitatori la possibilità di conoscere le tradizioni e la vera identità del cuore della Sardegna. Nel corso dei suoi ventitre anni di vita, Autunno in Barbagia ha saputo espandersi oltre i confini regionali, come testimoniato anche dalla visibilità nelle riviste nazionali ed internazionali, come ad esempio il New York times, che ha dedicato un’importante vetrina giornalistica ai nostri eventi», ha dichiarato Cicalò. «La vera forza di Autunno in Barbagia è stata ed è tuttora quella di costituire una rete solida e compatta tra le amministrazioni locali e le imprese del territorio – ha spiegato Cadeddu – che possono sfruttare la manifestazione per mettere in mostra e vendere le migliori produzioni artistiche, artigianali ed enogastronomiche. L’obiettivo che noi tutti ci prefiggiamo è quello di riuscire a vendere il prodotto Autunno in Barbagia in maniera sempre più convincente, anche al di fuori dei confini della Sardegna, ampliando i flussi turistici e contribuendo a rispondere all’esigenza di destagionalizzazione turistica nella nostra Isola».



Durante l’incontro, sono state illustrate le caratteristiche e le modalità di promozione della manifestazione. Il claim scelto per questa edizione richiama la nota opera del poeta sarulese Salvatore Sini “A Diosa”, scritta nel 1915 e musicata dal compositore cagliaritano Giuseppe Rachel, riconosciuta come poesia d’amore per antonomasia della Sardegna. Per quanto concerne la promozione, come nelle passate edizioni, sono state rinnovate le partnership con i vettori aerei e navali che ospiteranno delle pagine promozionali nelle proprie riviste di bordo e continueremo ad effettuare una promozione completa ed esaustiva nel web, attraverso il sito internet di riferimento ed i canali social. Inoltre, Autunno in Barbagia è presente con le tradizionali affissioni e con la distribuzione del materiale cartaceo (brochure, locandine e cartoline) in tutta la regione e negli aeroporti, sia attraverso i manifesti, che nei video monitor delle aree di transito dei visitatori. Il costo totale dell’investimento sulla comunicazione e sulla promozione dell’evento è di circa 480mila euro.



«Un gran numero dei nostri visitatori appartiene al segmento regionale – conclude il presidente Cicalò – e di questo siamo molto orgogliosi, ma è indubbio che aumentare le presenze nazionali e internazionali contribuisca a rafforzare il valore del circuito stesso. Siamo molto soddisfatti per essere diventati il punto di riferimento per il turismo in Sardegna, in Autunno: chi arriva nell’Isola, da settembre a dicembre, sa di poter contare sulla possibilità di scoprire il cuore della Sardegna, grazie agli eventi della nostra manifestazione. I ringraziamenti vanno a tutti i partner, la Regione Sardegna, il gruppo Corsica-Sardinia Ferries e Tiscali che non sono qui con noi oggi, ma che ci garantiscono un grandissimo supporto».



