Una leggerezza che sarebbe potuta costare molto cara. Sul posto i vigili del fuoco e due agenti della Polizia locale che hanno interrogato alcuni bagnanti-testimoni. Numerosi curiosi sul lungomare.

Fiamme sugli scogli ad Alghero



ALGHERO - Quando la nube di fumo e l'aria acre ha invaso le strade del centro storico si è subito pensato al peggio. Si è trattato invece di una leggerezza che sarebbe potuta costare molto cara.



Le fiamme divampate nel primo pomeriggio odierno proprio sotto i Bastioni ad Alghero, poco più avanti della Torre di Sulis, altro non sono, invece, che l'opera di alcuni incoscienti. Con tutta probabilità, hanno ben pensato di disfarsi di un grosso cumulo di frasche e tronchi di legno presente sulla scogliera, semplicemente dandogli fuoco.



