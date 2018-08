Condividi | S.O. 19:10 Dal primo al 3 settembre una tre giorni di concerti e jam session nel cuore della Gallura con il progetto “The Glow” della cantante Laura Taglialatela, l´ensemble "La Squadra", dalla Francia in arrivo il Chamber Metropolitan Trio, e poi il Matteo Cara Trio, Jumaan Project e MJM San Teodoro Jazz Festival, si parte



SAN TEODORO - Grande attesa in Gallura per la terza edizione del San Teodoro Jazz Festival, la manifestazione dedicata al genere di matrice afroamericana che quest’anno si svolgerà nel caratteristico borgo del nord Sardegna dal quale prende il nome, San Teodoro (a 250 chilometri da Cagliari, 30 da Olbia e circa 140 da Sassari), da sabato 1 a lunedì 3 settembre 2018. Nato dall’idea del suo direttore artistico, il clarinettista teodorino Matteo Pastorino (da anni trapiantato a Parigi) e supportato con forza dall’Assessorato alla Cultura del Comune di San Teodoro, il festival nelle passate edizioni ha ospitato sul suo palcoscenico alcuni tra i più importanti artisti isolani e non, come il chitarrista Paolo Angeli, i sassofonisti Gavino Murgia e Massimo Carboni, il pianista e fisarmonicista Antonello Salis, il contrabbassista Salvatore Maltana, il fisarmonicista Luciano Biondini e il batterista Jarrod Cagwin, tra gli altri.



L’edizione 2018 ruoterà attorno a tre parole chiave freschezza, gioventù e jazz, con la precisa volontà di mettere in risalto e dare spazio ai nuovi talenti che, muovendosi tra Italia, Francia e Stati Uniti, si spingono verso nuove strade espressive e di ricerca. Per questo motivo, protagonisti della terza edizione saranno alcuni tra i più interessanti nuovi nomi della scena nazionale e internazionale, come il progetto The Glow della cantante partenopea Laura Taglialatela, l'ensemble francese Chamber Metropolitan Trio di Matthieu Ruffè, Damien Varaillon e Thomas Delor, e il quintetto La Squadra con Filippo Bianchini, Matteo Pastorino, Igor Spallati, Armando Luongo e Ugo Alunni.



Anche i progetti sardi troveranno ampio spazio nei momenti dopoconcerto, e quest’anno dopo le consuete tre serate previste in piazza Gallura, la musica continuerà a popolare il borgo gallurese nella piazza Mediterraneo con il Matteo Cara Trio, e le formazioni Jumaan Project e MJM Project. Il San Teodoro Jazz Festival è organizzato dall’Associazione Culturale San Teodoro Jazz con il supporto del Comune di San Teodoro, in collaborazione con Altergrafica Pubblicità Olbia, Mousikè Live di Giacomo Sanna, B&B Florian, B&B Francy, Le Stanze Del Centro, Ristorante Galusé e Ristorante La Mesenda. L'ingresso al San Teodoro Jazz Festival è gratuito. Commenti SAN TEODORO - Grande attesa in Gallura per la terza edizione del San Teodoro Jazz Festival, la manifestazione dedicata al genere di matrice afroamericana che quest’anno si svolgerà nel caratteristico borgo del nord Sardegna dal quale prende il nome, San Teodoro (a 250 chilometri da Cagliari, 30 da Olbia e circa 140 da Sassari), da sabato 1 a lunedì 3 settembre 2018. Nato dall’idea del suo direttore artistico, il clarinettista teodorino Matteo Pastorino (da anni trapiantato a Parigi) e supportato con forza dall’Assessorato alla Cultura del Comune di San Teodoro, il festival nelle passate edizioni ha ospitato sul suo palcoscenico alcuni tra i più importanti artisti isolani e non, come il chitarrista Paolo Angeli, i sassofonisti Gavino Murgia e Massimo Carboni, il pianista e fisarmonicista Antonello Salis, il contrabbassista Salvatore Maltana, il fisarmonicista Luciano Biondini e il batterista Jarrod Cagwin, tra gli altri.L’edizione 2018 ruoterà attorno a tre parole chiave freschezza, gioventù e jazz, con la precisa volontà di mettere in risalto e dare spazio ai nuovi talenti che, muovendosi tra Italia, Francia e Stati Uniti, si spingono verso nuove strade espressive e di ricerca. Per questo motivo, protagonisti della terza edizione saranno alcuni tra i più interessanti nuovi nomi della scena nazionale e internazionale, come il progetto The Glow della cantante partenopea Laura Taglialatela, l'ensemble francese Chamber Metropolitan Trio di Matthieu Ruffè, Damien Varaillon e Thomas Delor, e il quintetto La Squadra con Filippo Bianchini, Matteo Pastorino, Igor Spallati, Armando Luongo e Ugo Alunni.Anche i progetti sardi troveranno ampio spazio nei momenti dopoconcerto, e quest’anno dopo le consuete tre serate previste in piazza Gallura, la musica continuerà a popolare il borgo gallurese nella piazza Mediterraneo con il Matteo Cara Trio, e le formazioni Jumaan Project e MJM Project. Il San Teodoro Jazz Festival è organizzato dall’Associazione Culturale San Teodoro Jazz con il supporto del Comune di San Teodoro, in collaborazione con Altergrafica Pubblicità Olbia, Mousikè Live di Giacomo Sanna, B&B Florian, B&B Francy, Le Stanze Del Centro, Ristorante Galusé e Ristorante La Mesenda. L'ingresso al San Teodoro Jazz Festival è gratuito.