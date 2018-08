Condividi | Mariangela Pala 21:38 L’accesso vietato al ponte in legno pericolante delle Acque Dolci è una situazione che perdura da troppo tempo. L’area a due passi dalle spiagge delle Acque Dolci e dalla rotonda di Balai rappresenta un punto magnifico per osservare il panorama Acque Dolci: il ponte in legno inaccessibile da anni



PORTO TORRES - L’accesso vietato al ponte in legno pericolante delle Acque Dolci è una situazione che perdura da troppo tempo. L’area a due passi dalle spiagge delle Acque Dolci e dalla rotonda di Balai rappresenta un punto magnifico per osservare il panorama.



Eppure l’instabilità di quel passaggio e dei punti di appoggio con tanto di nastro bianco rosso che ne preclude l’accesso ai non addetti ai lavori privano il luogo della sua bellezza. Risale a circa quattro anni fa la decisione di interdire gli accessi del ponticello dal lato dei parcheggi e dalla piazza Belvedere.



