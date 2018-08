Condividi | Red 22:09 Ieri sera, gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Alghero hanno tratto in arresto tre giovani per detenzione illecita di sostanze stupefacenti Spaccio in centro: tre giovani algheresi in manette



ALGHERO – Ieri sera (mercoledì), gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Alghero hanno tratto in arresto tre giovani (un 18enne, un 19enne ed una 20enne), per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di un servizio di prevenzione e repressione dei reati inerenti le sostanze stupefacenti nel territorio cittadino, è stata predisposta un’attività di monitoraggio di Piazza dei Mercati, dove diversi cittadini avevano segnalato la presenza di alcuni giovani intenti a spacciare.



I poliziotti hanno verificato i movimenti di due ragazzi e di una ragazza che, in distinte occasioni, cedevano alcune dosi di sostanza stupefacente. I due sono stati notati mentre consegnavano alcune dosi, in un punto appartato della piazza, dove c'erano alcune aiuole e dove gli stessi nascondevano dei pacchetti di sigarette contenenti bustine già confezionate. La ragazza, che è risultata essere sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, invece, nascondeva le dosi nei fori praticati su alcuni manifesti pubblicitari fatti in plastica e posti su un fabbricato al centro della piazza. Ogni qualvolta un “cliente” si avvicinava a lei, la giovane prelevava dai fori alcuni involucri per poi allontanarsi e cederli ai giovani compratori.



I tre sono stati fermati e, dopo perquisizioni personali e domiciliari, sono stati recuperati circa 20grammi di marijuana, 3gr.ammi di cocaina, 750euro in banconote di vario taglio ed un bilancino di precisione. Questa mattina, nel Tribunale di Sassari, si è svolta l'udienza ed il giudice ha disposto, dopo la convalida dell'arresto, per il 18enne ed il 19enne la misura degli arresti domiciliari e per il 20enne l'obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia giudiziaria.