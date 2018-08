Condividi | Mariangela Pala 22:33 Così ha fatto Leonardo Loria, il pensionato di 59 anni che esasperato per l’inefficienza dell’amministrazione comunale ha deciso di riparare le voragini presenti davanti alla sua abitazione di via delle Ginestre beneficiando del bitume fornitogli dall’assessore alle Manutenzioni «Le buche? Ho dato il bitume a un cittadino esasperato»



PORTO TORRES - Il degrado delle diverse zone della città porta a benedire iniziative “Fai da te” dove è apprezzabile l’intervento dei cittadini volontari. Così ha fatto Leonardo Loria, il pensionato di 59 anni che esasperato per l’inefficienza dell’amministrazione comunale ha deciso di riparare le voragini presenti davanti alla sua abitazione di via delle Ginestre beneficiando del bitume fornitogli dall’assessore alle Manutenzioni, Alessandro Derudas e prelevato dal deposito del Comune.



L’uomo con esperienza da ponteggiatore e muratore ha saputo mettere riparo alle buche del manto stradale lavorando con impegno e cura per restituire sicurezza ad una arteria molto trafficata della zona «dove spesso gli automobilisti "inciampano" su una pericolosa grata che oltre a provocare danni alle auto rappresenta un serio pericolo per le persone - spiega il signore - e con la stessa cura ho provveduto a tagliare le erbacce che crescono lungo la via e nei terreni vicini per rendere decorosa la zona». Leonardo Loria non ha nessuna intenzione di fermarsi e pensa di utilizzare il bitume rimastogli per ultimare i lavori della strada.



«Mi sono sentito di consegnare due sacchi di bitume a un cittadino esasperato per la riparazione di alcune buche davanti alla sua abitazione», ha affermato l’assessore Derudas. Una prassi insolita e lontana dalle regole giustificata dall’esponente della giunta Wheeler da ragioni di sensibilità. «Sono stato colpito dalla storia di questa persona – dichiara Derudas – un padre di famiglia che mi ha raccontato dell'imminente matrimonio di uno dei figli e che per abbreviare i tempi già stretti si è proposto di riparare le buche della strada davanti alla propria casa».



L’assessore dichiara di capire i cittadini che si lamentano della situazione delle strade a Porto Torres e hanno pienamente ragione,«sono stanco anche io di dover aspettare i tempi della burocrazia per vedere tappate le buche della città». «Non nascondo di essere molto amareggiato – spiega l'esponente della giunta – perché il mio impegno per dare maggiore sicurezza alle strade cittadine non ha ancora dato i suoi frutti. Dopo essere riusciti a spendere circa 17 mila euro a marzo, siamo infatti in attesa di usare altri 18 mila euro, recuperati con fatica dal bilancio. Tuttavia, ancora non sono pronti gli atti». Sono i tempi della burocrazia e della pubblica amministrazione e «a oggi, con la turnazione per le ferie del personale della struttura amministrativa, - aggiunge - il Comune non ha potuto affidare i lavori».



