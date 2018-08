Condividi | Red 7:18 Si chiude questa sera la 30esima edizione della manifestazione. L´ultimo atto, come sempre, è il saggio-concerto che vede protagonisti gli allievi del Seminario jazz organizzato dall´Ente musicale di Nuoro, a suggello delle dieci giornate trascorse nelle aule della Scuola civica di musica “Antonietta Chironi” fra lezioni di strumento, teoria e musica d´insieme Cala il sipario sul Nuoro jazz



NUORO - Si chiude questa sera (venerdì) la 30esima edizione di Nuoro jazz. L'ultimo atto, come sempre, è il saggio-concerto che vede protagonisti gli allievi del Seminario jazz organizzato dall'Ente musicale di Nuoro, a suggello delle dieci giornate trascorse nelle aule della Scuola civica di musica “Antonietta Chironi” fra lezioni di strumento, teoria e musica d'insieme.



L'evento finale quest'anno va in scenaa Bitti, con inizio alle 19. Il palco principale è in Piazza Asproni, da cui partirà una marching band in parata per le strade del centro storico, e dove si esibiranno poi sei gruppi di musica d'insieme ed i laboratori vocali, alle prese con i materiali musicali frutto del lavoro portato avanti nel corso del Seminario jazz sotto la guida dei docenti coordinati da Roberto Cipelli: Emanuele Cisi (per la classe di sassofono), Fulvio Sigurtà (tromba), Francesca Corrias (canto jazz e laboratorio vocale), Dado Moroni (pianoforte e tastiere), Marcella Carboni (arpa jazz), Max De Aloe (armonica cromatica e fisarmonica), Paolino Dalla Porta (contrabbasso), Salvatore Maltana (basso elettrico), Stefano Bagnoli (batteria), Salvatore Spano (pianoforte e tastiere), Enrico Merlin (storia del jazz), Bebo Ferra ed Angelo Lazzeri (chitarra), oltre allo stesso Cipelli (teoria ed armonia jazz). Inizialmente previsto nel villaggio santuario nuragico di Romanzesu, il saggio/concerto è stato trasferito nel centro storico di Bitti per evitare il rischio che un grande afflusso di pubblico potesse essere eccessivo per l'area archeologica.



Prima del saggio, questa mattina, a Nuoro, un altro impegno consueto dell'ultima giornata dei seminari attende il corpo docente alla Scuola Chironi: l'assegnazione delle varie borse di studio previste anche quest'anno. Una offre al migliore allievo di ogni classe di strumento l'iscrizione gratuita alla prossima edizione; c'è poi la borsa "Billy Sechi" (intitolata al batterista sardo scomparso tredici anni fa), che permette di partecipare ai seminari del Siena jazz; e, ancora, quella dedicata alla formazione del gruppo dei migliori allievi, che avrà modo di esibirsi l'anno venturo a Nuoro jazz ed in altre occasioni, come il festival Time in jazz di Berchidda; e c'è, infine, la borsa di studio all'allievo scelto dai docenti per partecipare all'annuale premio "Massimo Urbani" di Camerino, riservato ai solisti jazz Under30. Intanto, è già il momento di tracciare un bilancio di questa 30esima edizione di Nuoro jazz, che si appresta ad andare in archivio. «Un bilancio estremamente positivo - afferma Roberto Cipelli - abbiamo raggiunto il numero di 140 alunni che parteciperanno al saggio di Bitti, una masterclass di eccellente livello con Peter Bernstein, seguita con estremo interesse e partecipazione, nuove sinergie con altre realtà europee ulteriormente sviluppate: in particolare l'estremamente ben riuscito progetto Medinea in collaborazione con il Festival di Aix-en-Provence e il centro culturale di Tunisi. Insomma penso stiamo spegnendo con successo le ultime delle trenta candeline della torta».