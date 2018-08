Condividi | Red 12:22 Domani sera, alle 21.30, grande appuntamento nell´Arena Fenicia, per i Grandi eventi di Sardegna concerti, con il Tour 2018 del principe della canzone d´autore italiana Concerti: Francesco De Gregori a Sant´Antioco



SANT'ANTIOCO - Dopo i grandi appuntamenti con Piero Pelù, Cristiano De Andrè ed Elena Ledda, la stagione dei Grandi eventi di Sardegna concerti, in collaborazione con Rete Sinis e Dromos, si sposta all’Arena Fenicia di Sant’Antioco, con l’attesa tappa del “Tour 2018” di Francesco De Gregori. Il principe della canzone d’autore italiana, impegnato sui palcoscenici delle più prestigiose località italiane fino a settembre, farà tappa domani, sabato 1 settembre, all’Arena Fenicia festival di Sant’Antioco, in Via Giosuè Carducci, alle 21.30.



De Gregori sarà accompagnato sul palco da Guido Guglielminetti al basso, Paolo Giovenchi alla chitarra, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e Carlo Gaudiello al pianoforte, una formazione già sperimentata in autunno nel suo tour in Europa e negli Stati Uniti. La scaletta prevede i grandi classici del cantauotre romano, ma anche gioielli nascosti, canzoni “mai passate alla radio”, brani raramente eseguiti dal vivo negli ultimi anni. «Mi fa piacere quando il pubblico riconosce un pezzo dalle prime note – ha dichiarato Francesco De Gregori – ma mi piace anche quel silenzio un po’ stupito che accoglie le canzoni meno conosciute. La bellezza del live è anche questa, la scaletta non deve essere scontata, bisogna mischiare le carte».



Per acquistare i biglietti, ci si può rivolgere al Box office Sardegna, in Viale Regina Margherita 43, a Cagliari, telefonando al numero 070/657428 o andando sul sito internet. Il concerto è organizzato con la collaborazione degli Assessorati regionali del Turismo e della pubblica istruzione, dalla Fondazione di Sardegna e dal Mibac.



