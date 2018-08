Condividi | S.O. 9:13 Lo schianto poco prima dello svincolo di Marrubiu. Il giovane era alla guida di una Toyota Yaris che, dopo aver urtato il guardrail, si è ribaltata più volte Tragedia a Cabras, muore 23enne



ORISTANO - Tragedia nella notte sulle strade dell'Isola. Un 23enne di Cabras è morto in seguito alle gravi ferite riportate nell'incidente avvenuto sulla Statale 131.



Lo schianto poco prima dello svincolo di Marrubiu. Il giovane era alla guida di una Toyota Yaris che, dopo aver urtato il guardrail, si è ribaltata più volte.



Secondo le prime indiscrezioni il 23enne sarebbe stato sbalzato dall'abitacolo rimando schiacciato dall’auto. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia stradale e 118 ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Commenti ORISTANO - Tragedia nella notte sulle strade dell'Isola. Un 23enne di Cabras è morto in seguito alle gravi ferite riportate nell'incidente avvenuto sulla Statale 131.Lo schianto poco prima dello svincolo di Marrubiu. Il giovane era alla guida di una Toyota Yaris che, dopo aver urtato il guardrail, si è ribaltata più volte.Secondo le prime indiscrezioni il 23enne sarebbe stato sbalzato dall'abitacolo rimando schiacciato dall’auto. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia stradale e 118 ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.